В Мордовии снесли аварийные дома по решению суда

Судом Темниковского района было принято решение по сносу двух аварийных домов в деревне Андреевка. Но решение не было исполнено администрацией района. Исполнительный лист был передан судебным приставам в Темниковском и Теньгушевском районах.

Судебный пристав в связи с не выполненными требованиями в установленный срок, взыскал исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. Должник был предупрежден об уголовной и административной ответственности за отказ от исполнения требования пристава.

Администрацией Темниковского района было принято решение снести в установленные сроки представляющие опасность дома и выплатить исполнительский сбор в полном объеме.

Источник: https://www.mordovmedia.ru