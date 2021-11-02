В Мордовии обсудили дорожное строительство и ремонт мостов

В субботу, 26 февраля, Председателем Правительства Мордовии Владимиром Сидоровым было проведено совещание по вопросам реализации национальных проектов и государственных программ. Особое внимание было уделено дорожному строительству и ремонту дорог.

В этом году планируется построить и отремонтировать около 180 объектов. Но на сегодняшний день подрядчики не торопятся заключать контракты. Владимир Сидоров поручил как можно скорее подготовить всю необходимую документацию и заключить все контракты до конца марта, так как подрядным организациям нужно начинать работы.

Также в текущем году запланирован ремонт нескольких мостов в Ковылкинском и Дубненском районах, в Саранске. На данный момент идет подготовка проектных документов на 2023 год.

Начало реконструкции Ботевградского моста в столице Мордовии, как первоочередного объекта, перенесено на 14 марта.

Источник: https://stolica-s.su