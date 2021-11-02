В Мордовии к Вечным огням подведут бесплатный газ

Восемь десятков Вечных огней в республике подключат к газу на безвозмездной основе. Такое поручение дал в этом году президент В. В. Путин правительству РФ.

Все мемориальные комплексы «Вечный огонь» обслуживаются в республике ООО «Газпромрегионгаз Саранск» ежегодно, а весь май газ подается бесплатно. В 2020 году «Газпромраспределение Саранск» подвел к мемориалам сетевой газ в 11 районах. Ранее он подавался из баллонов, либо из специально построенных объектов.

В Старом Шайгове Вечный огонь появился в 2020 году. Он еженедельно обслуживается и горит круглые сутки. В регионе готовы к выполнению поручения президента. Но необходимо до 1 мая определиться, какие объекты будут гореть периодически, а какие – постоянно.

Источник: https://mordoviatv.ru