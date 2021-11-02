Ситуация с коронавирусом в Мордовии на выходных была стабильной

Ситуация с коронавирусом в последние выходные дни февраля прошла более менее стабильно. К счастью, заметна тенденция к спаду заболеваемости.

Общее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией за два дня – 967 человек, причем в воскресенье заболевших меньше. Значительно уменьшилось и число госпитализированных: 57 человек в воскресенье против 132 в субботу.

Выписано из стационаров 1120 человек за эти дни. Но, к сожалению, в воскресенье умерших людей стало больше. Всего 8 человек: 6 женщин и двое мужчин. У всех основной диагноз «коронавирус», а осложнялся он пневмонией. Самыми пожилыми из них были две женщины 1935 года рождения, а самым молодым – мужчина 44 лет.

Источник: https://izvmor.ru