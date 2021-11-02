В Рузаевке завершили отбор территорий для благоустройства

В Рузаевке завершился отбор общественных территорий, предназначенных для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Выбрана будет одна территория путем онлайн голосования на цифровой платформе. Голосование пойдет с 15 апреля по 30 мая. Проект будет воплощен в жизнь в 2023 году.

В конкурсе будут участвовать Сквер по улице Революции 1905 года, аллея в честь воинов, погибших в Афганистане и музей военной техники по улице Луначарского.

Рузаевские жители хотели бы видеть благоустроенными и другие территории, как например, площадь Тысячелетия или парк культуры и отдыха, аллею Машиностроителей, площадь Железнодорожников. Но пока голосов больше набрали эти вышеуказанные объекты.

Источник: https://www.mordovmedia.ru