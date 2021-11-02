В Ельниковском районе Мордовии появился реабилитационный центр

В Ельниках создан бесплатный реабилитационный центр для тех, кому необходимо поправить здоровье. Об этом сообщили в администрации Ельниковского района. Центр располагается в здании бывшего детского сада.

Прежде чем открыть отделение дневного пребывания, в помещении сделали ремонт, оснастили необходимым оборудованием и спортивным инвентарем.

Персонал подобран из опытных медиков. Каждому пациенту подбирается индивидуальный курс процедур и арт-терапии. Занятия проводят под наблюдением квалифицированных специалистов.

Более того, подлечиться в центре могут и жители других районов. Для этого им нужно обратиться в Управление соцзащиты. Для отдаленно живущих граждан будет предоставлен автобус. Он отвезет в центр, а потом обратно домой.

Источник: https://izvmor.ru