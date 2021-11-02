В Мордовии выросли социальные пособия

В Пенсионном фонде РМ пояснили, что в 2022 году выросли пособия на детей с 8 до 16 лет и женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Произошло это из-за выросшего прожиточного минимума в республике.

Как пояснили в ведомстве, теперь прожиточный минимум на ребенка составляет 10 565 рублей.

А выплата одиноким родителям, воспитывающим детей от 8 до 16 лет, выросла до 5 282 рублей 50 копеек.

Женщины, которых поставили на учет до 12 недель беременности, будут теперь получать 5 862 рубля. «Новый» прожиточный минимум составил 11 724 рубля.

До повышения детский ПМ был 10 545 рублей, то есть по- новому пособие выросло на 20 рублей. Ситуация со взрослым ПМ получше – он увеличился на 652 рубля.

Источник: https://izvmor.ru