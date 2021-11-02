В Ельниковском районе домашним животным делают прививки от бешенства

В селах Ельниковского района ветеринары вакцинируют домашних собак и кошек от бешенства. Всего привить требуется 600 собак и 300 кошек.

Работу по профилактике распространения бешенства было решено провести в связи с увеличившейся популяцией лис. Дикие животные с приближением весны все чаще стали появляться в населенных пунктах. Таким образом, вырос риск заражения домашних питомцев и контактирующих с ними людей.

Полгода назад специалисты ветеринарной службы уже проводили иммунизацию котов и собак. На данный момент вакцинировали животных уже в 6 селах. Хозяева питомцев не сопротивляются, а помогают в проведении противовирусных мер, поскольку понимают, как важно защитить братьев наших меньших

Источник: https://izvmor.ru