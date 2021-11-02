Появился сайт-разоблачение фейков

Не прошло и полдня с момента начала военной операции на Украине, как интернет площадки взорвались от наполнявших их фейков. Большую часть из них запускают сами украинские умельцы, не гнушающиеся даже кадрами из фильмов о Великой Отечественной войне.

К великому стыду Российского Министерства обороны, на сегодняшний день Россия поигрывает информационную войну. Поскольку Минобороны отстранилось от существующей проблемы, за дело решила взяться группа администраторов неполитических каналов, понимающие, как важно сегодня контролировать информационные потоки. Они создали сайт о разоблачении фейков. С информацией могут ознакомиться жители всей страны и Мордовии в частности. Администраторы призывают граждан не верить в провокации, не делать скоропостижных выводов. Всю информацию нужно тщательно проверять, а непроверенную и очевидно ложную не распространять, а еще лучше игнорировать. Да, мы не знаем ничего о потерях и достижениях ВС РФ, почему-то нигде не рассказывается, как встречают русских солдат в Луганске. Ложные сведения разоблачаются и на сайте войнасфейками.рф, и в телеграм-канале https://t.me/warfakes_rm. Кроме того, доверять сегодня следует только крупным источникам.

Источник: https://izvmor.ru