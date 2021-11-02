В Мордовии за сутки трое пациентов умерли от COVID-19

Стало известно, что за минувшие сутки в Мордовии коронавирус был подтвержден у 467 человек. 44 заболевших госпитализированы. Такие данные приводит Оперативный штаб.

Также сообщается, что 560 пациентов выписаны. Трое пациентов в возрасте от 75 до 95 лет скончались.

По данным на 28 февраля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

1509 человек на стационарном лечении;

6359 человек под наблюдением дома.

Всего с начала пандемии в Мордовии зарегистрировано 59304 случая COVID-19. 49305 человек выздоровели. 1267 человек умерли от коронавируса как основной причины.