Пенсионерка из Саранска «подарила» мошенникам почти два миллиона рублей

В Саранске выявлен очередной факт мошенничества. Жертвой злоумышленников стала 72-летняя местная жительница. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Мордовии.

По предварительным данным, еще в августе прошлого года пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Он пояснил, что неизвестные пытаются украсть с клиентского счета деньги. И чтобы спасти сбережения, горожанку попросили снять все деньги и перечислить их на безопасный счет.

В течение недели женщина обналичивала в банке по 200 тысяч рублей и через банкомат вносила их на абонентские номера, продиктованные незнакомцем.

«При этом, ссылаясь на конфиденциальность проводимой операции, лже-специалист банка запретил пенсионерке рассказывать о произошедшем кому-либо из родственником. Таким образом осенью прошлого года местная жительница перечислила почти на 80 абонентских номеров вместе с удержанием комиссии более полутора миллионов рублей», - пояснили в пресс-службе регионального МВД.

Женщина была уверена, что ее деньги в безопасности, поэтому в банк она не обращалась. Но в феврале ей вновь позвонил лже-сотрудник и пояснил, что для «разморозки» счета требуется внести комиссию.

Пенсионерка взяла в долг у знакомых 400 тысяч рублей, которые также внесла на несколько абонентских номеров. После этого местная жительница решила обратиться в банк, чтобы узнать о сроке возврата сбережений, где ей сообщили о том, что она стала жертвой злоумышленников. Сумма ущерба составила 1985268 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.