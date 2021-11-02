В Саранске двое мужчин устроили драку в магазине

В Саранске в первой половине дня 27 февраля сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, устроивших драку. О случившемся рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в магазине, расположенном на улице Гая. Сотрудники торговой точки рассказали стражам порядка, что между двумя посетителями произошел словесный конфликт. Правда, ссора очень быстро переросла в драку.

Росгвардейцы задержали местных жителей 1980 и 1986 года рождения. Для дальнейшего разбирательства они были переданы сотрудникам полиции.