Саранск активно готовится к предстоящему паводку

В столице Мордовии ведется активная подготовка к предстоящему паводку. В Администрации города рассказали, что Октябрьский район может попасть в зону подтопления. Чтобы избежать подтоплений, сейчас ведутся работы по расчистке водоотводного канала в районе инфекционной больницы.

Подчеркивается, что оценить силу паводка пока-что сложно. Интенсивность половодья будет напрямую зависеть от погодных условий в период таяния снега.

Если события будут развиваться по плохому сценарию, то в зоне подтопления окажутся сразу 18 районов. Также может затопить 19 низководных мостов и 17 участков дорог.

Но вскрывать реки в регионе не планируют.