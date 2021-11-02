В Инсаре 26 учеников приняли в кадеты

В Инсарской школе № 1 приняли в кадеты 26 пятиклассников. Под государственный гимн новоиспеченные кадеты дали клятву верности кадетскому братству. Гости мероприятия поздравили ребят и вручили им удостоверения и береты.

Кадетское движение развивается в Инсаре с 2015 года. Тогда появился первый класс под патронатом МЧС. Педагоги считают, что кадетские классы готовят юное поколение к военной и государственной службе, воспитывают в них патриотизм и ответственность.

Кроме обычных уроков, ребят обучают строевой подготовке, бальным танцам, шахматам, первой доврачебной помощи. Из дополнительных предметов – уроки воинской славы, патриотического воспитания, а также они осваивают туристические навыки.

Источник: https://izvmor.ru