Бизнес в Мордовии получит новые меры поддержки

В понедельник, 28 февраля, и.о. министра экономики РМ Алексей Грибанов провел деловую встречу с предпринимателями региона. Главный вопрос обсуждения – новые финансовые продукты для развития предпринимательства.

Суть новых способов поддержки бизнесменов состоит в том, что при определенных условиях будут субсидироваться ставки по инвестиционным проектам. Гарантийный фонд выступит поручителем бизнеса, если предпринимателю не хватит обеспечения для получения кредита. Также срок выплаты займов предложили пересмотреть с 12 до 18 месяцев.

Кроме того, планируется, что до 2026 года капитализация Фонда развития промышленности увеличится, а средства на выгодных условиях будут предоставляться предпринимателям региона в виде целевых займов

Источник: https://izvmor.ru