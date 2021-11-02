В Мордовии состоялась олимпиада по мордовскому языку

«Путешествие в тайны одного языка» - так называется олимпиада по мордовскому языку, которая прошла в республике. Причем участвовали в ней ребята из разных регионов. Всего конкурсантов было 280 человек. К участию допускались ученики 4 – 7 классов.

Организовано мероприятие в дистанционном формате на онлайн платформе iSmart.org. На этой платформе уже не первый год школьники изучают родные языки. Ресурс функционирует благодаря проекту «Создание интерактивных учебных материалов для содействия изучению мордовских языков в рамках школьной программы».

Проект стартовал в 2021 году и сразу же вызвал большой интерес. Сегодня в нем участвуют 2500 школьников и более 100 учителей. Несколько регионов также присоединились к участию в проекте для сохранения самобытности мордовского языка.

Источник: https://www.mordovmedia.ru