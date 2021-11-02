Заключенные Мордовии устраивают концерты и требуют соблюдения своих прав

Мордовия - самый «сидящий» регион России. Но, несмотря на особое положение, жизнь в местах заключения бьет ключом, как трудовая, так и культурная.

Например, в исправительной колонии № 14 недавно прошел концерт. В рамках мероприятия был проведен конкурс на лучшее исполнение песен. Участницы показали все свое творческое мастерство – пели, танцевали и ставили сценки. В УФСИН положительно отметили дружную работу коллектива

Не забывают заключенные и о своих правах. На состоявшейся недавно прямой линии, они задавали много вопросов. Осужденные со всех колоний интересовались переводом в другое место для отбытия наказания, организацией длительных свиданий, а также задавали много вопросов юридического характера. По всем интересующим вопросам заключенные получили исчерпывающие консультации.

Источник: https://www.mordovmedia.ru