Волонтеры требуют остановить деятельность приюта в Чамзинке

На днях волонтеры побывали в качестве инспекторов в приюте для животных в Чамзинке. Волонтерская бригада испытала шок от увиденного там. Животные были голодные без намордников, некоторые разгуливали по территории и даже за ее пределами.

Кроме того, в приюте не обнаружен холодильник для умерших животных, продукты питания для животных просрочены, собак держат несколько сразу в одной клетке.

Но это еще не весь ужас положения бедных питомцев. Несчастные животные от голода вынуждены есть трупики щенков, умерших, вероятно, от голода. Трупы никто не убирал. Как и не убиралось никогда в вольерах. Животные сидели там, окруженные кучами экскрементов.

Возмутившись халатным отношением и бездеятельностью местной ветеринарной службы, волонтеры обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку и запретить владельцу заниматься отловом собак.

Источник: https://izvmor.ru