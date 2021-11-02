Мордовия переходит на безнал

В понедельник,28 февраля, в Саранске прошло совещание Председателя Правительства Владимира Сидорова с членами кабминов и главами муниципальных районов по вопросам социально-экономического развития. На заседании обсуждали реализацию проекта «Безналичная Мордовия».

На сегодняшний день в регионе больше половины платежей совершаются безналичным способом. Причем не только в столицу пришла финансовая революция. В Темниковском и Рузаевском районах установлено больше всего POS – терминалов.

Оплата и перевод через банковскую карту считается самым безопасным способом расчета. Поэтому Владимир Сидоров подчеркнул, что Мордовия должна к 2024 году на 80 % перейти на оплату всех расчетов с использованием безналичных платежей.

Источник: https://izvmor.ru