Как отразятся новые законы февраля на жителях Мордовии

В феврале 2022 года ступили в силу несколько законов и постановлений, касающихся социальной поддержки граждан.

Пенсионеры Мордовии с 1 февраля получили пенсии, проиндексированные на 8,6 %. Это выше уровня инфляции в стране. Конечно, надбавка зависит от размера получаемой пенсии и у каждого индивидуальна. Но, в среднем размер выплат увеличился на 1300ублей. Сейчас средняя пенсия по республике составляет 16 842 рубля.

Не обошли власти вниманием и семьи с детьми. Был проиндексирован материнский капитал. Теперь на первого ребенка родители получат 524,5 рублей, а на второго и последующих 693,1 рублей.

Для многодетных семей был отменен транспортный налог на автомобили с двигателем мощностью 150 л. с.

Также в республике увеличился размер прожиточного минимума для населения. Для детей он составляет 10 565 рублей, а для взрослых – 11 724 рубля. Вслед за этим выросли и пособие на детей от 8 до 16 лет и выплаты женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

Источник: https://www.mordovia-news.ru