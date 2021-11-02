Банк ДОМ.РФ повысил ставки по рублевым депозитам до 21,5%

Банк ДОМ.РФ принял решение о повышении доходности по вкладам и накопительному счету. Теперь максимальная ставка по рублевому депозиту составляет теперь 21,5%, по валютному – 4%. Об этом сообщает «Интерфакс-Недвижимость», ссылаясь на пресс-службу финансовой организации.

Сейчас доступно на выбор сразу несколько банковских продуктов. Например, вклад «ДОМа лучше» с доходностью до 21%. Открыть можно в отделении банка, а также дистанционно. Второй вариант предусматривает надбавку в 0,2 п.п. Депозит можно пополнить в течение первых 15 дней после открытия.

Еще в линейке вкладов есть «Надежный» с доходностью до 21,5%. Он доступен на платформе «Финуслуги», которая находится под надзором Банка России. Все вклады, открытые здесь, застрахованы.

Клиенты также могут выбрать вклад «Доступный» со ставкой до 18%. Он открывается в рублях. Но доходность для размещения в долларах США составит до 2,5%, в евро – до 1,5%. Пополнить средства можно в течение всего срока, за исключением последнего месяца действия договора.

Вклад «Доходный+» оформляется в долларах США со ставкой до 4% и в евро до 2,5%. Предусмотрена возможность пополнения в течение первых 15 дней после открытия.

Еще один банковский продукт - «Накопительный счет» со ставкой до 19%. Здесь предусматривается возможность пополнять и снимать деньги в любое время без потери накопленного дохода. Счет открывается на любой удобный для клиента срок, в рублях и в валюте.

«Срок размещения средств по вкладам составляет от 3 месяцев до 3 лет. Максимальные ставки в основном доступны на сроке 3 месяца. Расходные операции не предусмотрены. Средства на всех вкладах и накопительном счете застрахованы в АСВ», — отметили в пресс-службе банка ДОМ.РФ.