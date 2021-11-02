Мошенники выманили у подростка из Саранска 15 тысяч рублей

В Саранске 16-летний подросток стал жертвой мошенников. Подросток потерял 15 тысяч рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе МВД Мордовии, школьник в интернете увидел сообщение о возможности заработать на покупке и продажи криптовалюты. Юноша написал по указанным контактам, а затем через «мобильный банк» перевел 15 тысяч рублей на покупку виртуальных денег.

Но спустя время обналичить вложение не смог.

По данному факту возбуждено уголовное дело.