Масленицу отметили в республиканской библиотеке для слепых

В Мордовской библиотеке для слепых прошел праздник Масленицы в фольклорной форме. Читальный зал оформили красочным изображением Масленицы, а посередине установили стол с самоваром и блинами.

На празднике читателям рассказали о символике Масленицы, о традициях празднования. Народные ансамбли исполнили русские и мордовские народные песни, масленичные заклички. Ребята из музыкальной школы представили сольные музыкальные номера, порадовали поэтическим творчеством и игрой на баяне.

Пользователи библиотеки читали стихи о весне и Масленице. На книжной выставке познакомились с литературой о старинном празднике, узнали новые рецепты выпечки масленичных блинов. Выставка прошла с использованием альтернативных носителей информации для незрячих пользователей.

Источник: https://mktrm.ru