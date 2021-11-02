Житель Мордовии, до смерти избивший односельчанина, предстанет перед судом

В Рузаевке перед судом предстанет 35-летний местный житель, по вине которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Мордовии.

Преступление было совершено 31 декабря 2021 года. Пьяный обвиняемый пришел к 53-летнему жителю села Трускляй. Мужчина решил выяснить, почему он ранее оскорбил его. Между ними случилась ссора, которая быстро переросла в драку.

«Обвиняемый нанес хозяину дома несколько ударов кулаками по голове и ногами по туловищу. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на следующий день у себя дома», - рассказал в пресс-службе Следственного комитета Мордовии.

Свою вину мужчина признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.