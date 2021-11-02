Продуктовый кризис Мордовии не грозит

Депутат Государственной Думы РФ Юлия Оглоблина провела совещание с представителями Правительства Мордовии и руководителями ведущих предприятий региона. На заседании обсуждалась бесперебойная поставка продуктов питания в регион.

Юлия Оглоблина подчеркнула, что жителям не надо бояться дефицита продуктов. Также было отмечено, что мордовские производители обеспечивают продовольствием регион в полном объеме молочной продукцией, яйцами, мясом, хлебом. Причем данную продукцию Мордовия еще и поставляет в российские регионы.

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Россия смогла полностью обеспечить себя продуктами первой необходимости – растительным маслом, сахаром, рыбной и мясной продукцией.

Также обсуждалось введение субсидий и компенсаций объектам АПК.

Источник: https://www.mordovmedia.ru