«Учеником года» в Инсаре стала Оксана Казаченко

Конкурс «Ученик года - 2022» прошел в инсарском Доме творчества. Участие в нем приняли шестеро учеников 9–11-х классов Инсарского района.

Конкурс проходил в дистанционном формате на платформе ZOOM. В первой части состязаний ребята представили портфолио в виде видеозаписи с достижениями личными и творческими.

Вторая часть конкурса называлась «Дебаты». В данном оригинальном испытании школьникам предлагалось подискутировать на такие темы как ЕГЭ, какой должна быть школьная форма и стоит ли ставить оценки по музыке, физической культуре и ИЗО.

Конкурсанты выступили достойно, а победила ученица Инсарской школы № 1 Оксана Казаченко. Теперь Оксане предстоит защищать честь района на республиканском конкурсе

Источник: https://izvmor.ru