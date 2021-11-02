В Мордовии организуют туристический маршрут «По святым местам»

По трем святым местам планируют создать туристический маршрут в Большеигнатовском районе.

Начнется туристическое путешествие с села Большое Игнатово. Именно там, в храме Михаила Архангела, находятся мощи святого мученика о. Константина Подгорского, обладающие великой целительной силой. В начале двадцатого века его распяли на дверях Киржеманской церкви. А 20 лет назад мощи мученика переместили в Большеигнатовский храм.

Далее туристам предложат посетить родник Николая Чудотворца, находящегося неподалеку от деревни Манаково. Вокруг источника ходят разные легенды, но его вода действительно обладает удивительной лечебной силой.

Конечным пунктом маршрута будет посещение Никольского храма, находящегося в селе Кучкаево. В нем есть привезенная с Афона икона Божией Матери «Всецарица». Поклониться и приложиться к святыне, исцеляющей тяжелобольных, приезжают со всех регионов.

Источник: https://izvmor.ru