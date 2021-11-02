Годовалый ребенок погиб в Мордовии

Пресс-служба Следственного комитета Мордовии сообщает о трагедии, произошедшей в Дубенском районе Мордовии. Здесь погиб годовалый ребенок. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Поясняется, что мать и трое маленьких детей находились дома. В какой-то момент мальчик оказался у газовой плиты и опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Ребенок получил смертельные ожоги. Малыш скончался дома.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе ведомства добавили, что родители мальчика уже допрошены, а место трагедия осмотрели следователи и криминалисты.

Также подчеркивается, что семья не состояла на учете.

Расследование уголовного дела продолжается.