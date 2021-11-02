В Мордовии пройден пик заболеваемости коронавирусом, снимается ряд ограничений

Накануне в Мордовии состоялось заседание регионального оперативного штаба по коронавирусу. Участники обсуждали вопросы текущей эпидемиологической обстановки в регионе.

Глава Мордовии Артем Здунов заявил, что в республике снижается уровень заболеваемости. Ежедневно выявляется менее 400 новых случаев. В ковидных госпиталях находятся около 1400 пациентов.

«Есть основания и для уменьшения коечного фонда, и для отмены некоторых ограничений. При этом необходимо внимательно следить за ситуацией: смотреть, что происходит в больших городах, у наших соседей. Если обстановка будет меняться, мы будем вынуждены вернуться к ограничениям», - сказал руководитель республики.

В ходе совещания было принято предложение с девятого марта вернуться в обычный режим оказания амбулаторно-плановой медицинской помощи. Также были принято решение ослабить ограничительные меры. В частности:

Отменить ограничения о запрете нахождения несовершеннолетних лиц в зданиях торговых центров без сопровождения родителей;

возобновить работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров;

отменить QR-коды, в том числе при посещении торговых центров;

с 10 марта отменить вахтовый режим работы в стационарных учреждениях соцзащиты населения при соблюдении необходимых гарантийных мер;

отменить соблюдение гражданами социальной дистанции.

Ношение масок и проведение дезинфекционной обработки остаются в силе.

Глава Мордовии Артем Здунов подчеркнул, что решение о снятии перечисленных ограничений принято в том числе с учетом мнения экономического блока регионального правительства и необходимостью поддержать экономику республики, работодателей, малого и среднего предпринимательства.