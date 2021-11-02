Житель Мордовии получил срок за похищение человека, угон и грабеж

В Мордовии суд вынес приговор 24-летнему местному жителю, который совершил сразу ряд преступлений. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета республики.

В сентябре прошлого года мужчина ехал на такси в Лямбирский район. В дороге он, угрожаю водителю, забрал ключи от машины. После этого злоумышленник сел за руль, а водителя застал перебраться на пассажирское сиденье.

Доехав до одного из населенных пунктов, осужденный избил таксиста, забрал все деньги и затолкал пострадавшего в багажник.

«На автозаправочной станции пострадавшему удалось выбраться из багажника и убежать. После обращения мужчины в правоохранительные органы фигурант уголовного дела был задержан», - пояснили в пресс-службе СК по РМ.

В ходе следствия также выяснилось, что ранее злоумышленник угнал из автосервиса автомобиль «Форд Фокус».

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.