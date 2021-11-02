На одной ил улиц Саранска ограничат движение транспорта

В Саранске 6 и 7 марта на улице Энгельса временно ограничат движение транспорта. Об этом рассказали в Администрации города.

Причина ограничения — уборка снега и наледи с улично-дорожной сети. В связи с этим с 06:00 6 марта до 08:00 7 марта будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по ул. Энгельса на участке от ул. Ульянова до ул. Р. Люксембург, а также исключена стоянка транспортных средств около ГБУЗ Республики Мордовия «РКБ № 4».

Исключение составят общественный транспорт и спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны).