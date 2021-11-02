Мэр Саранска посетил мусорный полигон

Мэр Саранска Игорь Асабин посетил снежный полигон. Сюда в течение зимы привозили весь снег, убранный с территории города.

Градоначальник осмотрел, как организована работа на полигоне, а также пообщался с рабочими. Зимой снег свозится сюда круглосуточно в любую погоду. За сезон полигон на санитарный день закрывался лишь дважды.

На снежном полигоне в постоянном режиме ведется контроль за количеством ввозимого снега, в том числе и при помощи видеонаблюдения. С ноября 2021 г. по февраль 2022 г. на полигон вывезено 389 163 кубических метра снега. Этим объемом снега можно покрыть 1090 футбольных полей стадиона «Мордовия Арена» при толщине снежного покрова 5 см. Зимний период еще не закончился, а по количеству вывезенного снега он побил показатели прошлого года. За зиму 2020-2021 г. на полигон было вывезено 339 977 кубических метров снега.

Машинист бульдозера пригласил Главу Саранска поучаствовать в буртовке снега. Игорь Асабин принял это приглашение и некоторое время поработал вместе с водителем спецтехники в распределении снега по полигону.

В завершение посещения полигона, мэр Саранска поблагодарил механизаторов за работу во благо города, пожелал им здоровья.

Руководителю муниципального предприятия «ЖРСУ Октябрьского района г. Саранска» Глава городского округа Саранск поручил в постоянном режиме следить за организацией работы на снежном полигоне, принимать своевременные меры по распределению снежных масс и не допускать закрытия полигона на длительное время для проведения санитарной уборки.