В Мордовии заключен под стражу сотрудник МЧС, подозреваемый в получении взятки

В Мордовии заключен под стражу сотрудник кадрового подразделения МЧС республики. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РМ.

Поясняется, что второго марта подозреваемый был задержан после получения взятки в размере 50 тысяч рублей. За деньги задержанный должен был помочь мужчине трудоустроиться в МЧС.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.