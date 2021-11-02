Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства Саранска возглавил Денис Сыромясов

Администрация Саранска сообщает, что директором КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» назначен Денис Сыромясов.

Денис Борисович родился в 1986 году в Рузаевке. В 2009 году окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Финансы и кредит».

Вся его трудовая деятельность связана с Дирекцией коммунального хозяйства и благоустройства. В декабре 2009 года принят на должность инженера первой категории в отдел по техническому содержанию объектов внешнего благоустройства, с августа 2013 года переведён на должность заместителя начальника отдела по техническому содержанию объектов внешнего благоустройства, с мая 2017 года возглавил отдел по техническому содержанию и благоустройству объектов капитального строительства, с мая 2018 года занимал должность начальника отдела по техническому содержанию объектов внешнего благоустройства. С декабря 2019 года до назначения на должность директора работал главным инженером КУ "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства".

Женат, воспитывает двух сыновей.