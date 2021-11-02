Пьяный житель Саранска угрожал убить незнакомца

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал убить незнакомца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел накануне вечером. Сообщение о противоправных действиях поступило в дежурную часть органов внутренних дел региона-13.

На место был направлен экипаж вневедомственной охраны. Прибывшим стражам порядка потерпевший рассказал, что на улице к нему подошел незнакомец и стал угрожать.

В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств, было установлено, что противоправные действия гражданин 1989 года рождения совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства 32–летний местный житель был передан сотрудникам полиции.