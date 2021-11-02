В Мордовии ищут очевидцев смертельного ДТП с участием легковушки и фуры

Сотрудники ГИБДД Мордовии ищут очевидцев аварии, которая произошла 21 февраля на трассе Нижний Новгород – Пенза – Саратов.

В ведомстве рассказали, что на перекрестке столкнулись «Ауди А4» и большегруз «Скания». В результате ДТП пассажир легкового автомобиля скончался, а водитель был госпитализирован в больницу.

Сотрудники следственного отдела ОМВД России по Рузаевскому району обращаются ко всем очевидцам ДТП, а также лицам, которые располагают какой-либо информацией о данном происшествии, с просьбой сообщить все имеющиеся данные по телефонам: 89170745812 или 102.