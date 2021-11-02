Двое жителей Мордовии воровали металл с территории сельхозпредприятия

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей населенного пункта Новая Карьга. Их обвиняют в краже металла с территории сельскохозяйственного предприятия.

Поясняется, что подельники хотели украсть 920 кг металлических решеток. Они успели их вынести из помещения для погрузки в машину.

Также полицейские установили, что мужчины уже успели вывезти с территории предприятия 200 кг черного металла, который они сдали в ближайший пункт приема, выручив 5 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.