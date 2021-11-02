Житель Мордовии заплатит штраф за хранение наркотиков

В Мордовии суд вынес приговор 43-летнему местному жителю. Ему предстоит заплатить крупный штраф за хранение наркотиков.

Как рассказали в пресс-службе МВД республики, в прошлом году мужчина нашел в поле несколько кустов дикорастущей конопли. Он собрал растение и отвез его к себе домой.

«19 ноября 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска растительное вещество зеленого цвета было обнаружено в надворных постройках, расположенных на придомовой территории мужчины. Согласно заключению экспертизы, изъятое является наркотическим средством конопля общей массой 55,4 граммов», – добавили в МВД.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в доход государства в сумме 35 000 рублей.