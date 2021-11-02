В Саранске состоится Кубок Первого Канала по фигурному катанию

Командный турнир «Кубок Первого канала» по фигурному катанию пройдет в Саранске в двадцатых числах марта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

Напомним, что ранее Кубок Первого канала был перенесен из Сочи в Москву и должен был пройти 6-7 марта. Сейчас же перенос был обусловлен «форс-мажорными обстоятельствами», а регламент немного изменен. Позже соревнования снова были перенесены на неопределенный срок.

По предварительной информации, турнир пройдет в Саранске. Мероприятие запланировано на 20-е числа марта.