ДТП с участием «КАМАЗа» и легковушек произошло в Саранске: есть пострадавшие

В Саранске седьмого марта произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, есть пострадавшие. Об этом рассказали в ГИБДД по РМ.

По предварительным данным, на Северо-Восточном шоссе 82-летний водитель автомобиля «Рено Логан» врезался в движущийся в попутном направлении «КАМАЗ». После этого «Рено» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями «Киа Рио» и «Лада Приора».

В результате аварии 37-летняя водитель «Киа» и водитель «Рено» были госпитализированы. 66-летняя пассажирка «Рено» также получила травмы. Ей была оказана необходимая медицинская помощь.