Сергей Иванович Крючек назначен исполняющим обязанности председателя кооператива ПК «Бест Вей»

Стало известно, что исполняющим обязанности председателя правления потребительского кооператива «Бест Вей» назначен Сергей Иванович Крючек, кандидат экономических наук, член партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы VII созыва. В новой должности он займется операционным управлением организацией.

Крючек заявил, что ключевая задача КП — показать, что механизм кооперации в России является полезным инструментом.

«Кооператив «Бест Вей» действует в рамках правового поля Российской Федерации, но законодательство в сфере кооперации нам еще предстоит доработать совместно с государством. Мы открыты к диалогу и взаимодействую по всем вопросам», – передает «Московский Монитор» слова Сергея Крючека.

С ноября 2021 года деятельность кооператива претерпела определенную трансформацию. Напомним, что в конце прошлого года Центральный банк отнес ПК «Бест Вей» в список кооперативов и организаций с признаками финансовых пирамид. Но подчеркивается, что каких-либо фактических или документальных доказательств о незаконности деятельности кооператива нет.

«В работу подключилась Государственная дума. Я надеюсь, что именно на этой площадке будет рассмотрен вопрос об исключении кооператива из этого списка», – дополнил Сергей Крючек.

Стоит отметить, что деятельность ПК «Бест Вей» продолжается в штатном режиме.

«Уголовное дело, в котором фигурирует название нашего кооператива, возбуждено в отношении физических лиц, которые не имеют никакого отношения к ПК «Бест Вей». В ходе следственных мероприятий была изъята вся документация, цифровые носители хранения данных, а также оргтехника, в связи с чем наша деятельность была временно приостановлена, но уже в ближайшее время мы вернемся к стабильной работе, а доступ в личные кабинеты уже восстановлен. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, подаем все необходимые ходатайства и прошения, чтобы максимально ускорить процесс возврата имущества и документации ПК», – заявил Сергей Крючек.

Добавим, что кооператив работает уже более восьми лет. За это время было приобретено 2,5 тыс. квартир. Данная недвижимость была передана пайщикам. Паевой фонд ПК «Бест Вей» на конец 2021 года составлял 10 млрд 179 млн 580 тыс. рублей.

Финансовая устойчивость кооператива обеспечивается существующими активами в виде жилой недвижимости на балансе организации. Помимо того ПК использует исключительно безналичные расчеты. А все налоговые обязательства добросовестно исполняются.