Особенности бездепозитных бонусов в онлайн казино

Некоторые онлайн-казино поощряют своих участников бездепозитными бонусами. Такие промо могут выдаваться как за регистрацию аккаунта, так и в рамках определенных событий. Например, в честь праздника или дня рождения игрока, за переход на новую ступень в программе лояльности, приглашение друга и др.

Особенность таких призовых объясняется названием. Бездепозитный, то есть не требующий пополнения счета. А значит, особенно привлекательный для всех пользователей.

В качестве бездепа выдают или деньги на бонусный счет, или бесплатные вращения для определенного перечня автоматов, или специальные баллы, накапливая которые игрок может повышать лояльный статус.

Бездепозитные бонусы в казино за регистрацию являются прекрасной возможностью для знакомства с ресурсом для гемблинга. Игрок ничего не теряет, при этом пробует игру на аппаратах, изучает их механику, смотрит степень отдачи. И все это без риска потерять собственные деньги. Но, с самым настоящим шансом сорвать денежный выигрыш.

Как получить бездепозитный бонус?

Чтобы получить бездеп за регистрацию, клиент регистрирует учетную запись на сайте казино. Заполняет анкету игрока, указывает необходимые контактные данные, подтверждает их. Иногда для получения промо нужно верифицировать данные аккаунта. Для этого нужно сфотографировать документ, подтверждающий личность, и предоставить фото администрации сайта. Далее запросить начисление призовых в чате службы поддержки или ввести промокод в специальном поле.

Если бонус выдается в честь какого-то действия, нужно выполнить условия, предписанные в правилах его активации. Затем также запросить начисление призовых у консультанта.

Бездепы имеют определенные условия активации и отыгрыша. Например, на активацию и последующий отыгрыш может даваться от нескольких часов до нескольких дней. Также средства или фриспины отыгрываются с обязательным вейджером (определенная сумма, которую пользователь должен поставить, прежде, чем запросить вывод выигрыша), со ставками, не больше заданного размера и пр. Так что, перед тем, как согласиться на получение и активировать призовые без пополнения, рекомендуем все же ознакомиться с правилами их использования. Может случиться так, что для того, чтобы отыграть их до конца, понадобиться пополнять счет уже своими средствами. Иначе весь наработанный результат просто сгорит. К счастью, так бывает не часто.

Существует еще одно важное правило, нарушать которое не рекомендуется. У пользователя должен быть всего один аккаунт в данном онлайн-казино. Если служба безопасности в результате проверки выявит, что вы создавали несколько учетных записей с одного ip-адреса или другие нарушения, ваш аккаунт заблокируют. И если на этот момент на игровом счету будут числиться денежные средства, они также будут заморожены без права вывода, к сожалению.

Вывод бездепозитного бонуса без пополнения счета

Условия отыгрыша бездепов всегда более трудные, чем в случаях с другими поощрениями. Потому что для их получения не нужно прикладывать практически никаких усилий, а особенно, нести финансовых затрат.

Хотим заметить, что важнейшее условие отыгрыша призовых без пополнения, которое не нравится игрокам, это лимит на вывод. То есть, даже если вы сорвете джекпот, играя в слот на призовые, вывести сможете не более прописанной в правилах суммы. Ну и, чтобы выигрыш стал доступным к выводу, игроку следует выполнить все прописанные в правилах пункты:

отыграть поощрение в заданный срок;

ставить ставки с учетом обязательного вейджера;

максимальный размер ставок также ограничен правилами, например, не более 500 рублей каждая;

призовые отыгрываются только на игровых автоматах и пр.

Если игрок выполнил все условия, то для вывода бездепа нужно создать заявку. Финансовый отдел обработает ее сразу же после проверки. И деньги поступят на ваш счет в течение нескольких дней.

Лучшие бездепозитные бонусы

Чтобы вам не пришлось шерстить весь интернет в поисках интересных предложений бездепов, мы сделали это за вас. Ниже представлены самые актуальные предложения от надежных онлайн-казино: