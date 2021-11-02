Молодой житель Саранска лишился почти 14 тысяч рублей, пожелав продажной любви

Молодой житель Саранска, намереваясь провести вечер в компании жрицы любви, стал жертвой мошенников. У парня обманным путем украли почти 14 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе МВД Мордовии, ночью пятого марта горожанин нашел в интернете объявление об интимных услугах за деньги. Молодой человек позвонил по указанному номеру. Ему назвали место, куда нужно подъехать.

«Добравшись до места, заявитель вновь связался с администратором, который сообщил, что требуется оплатить страховку в размере 1500 рублей. Потерпевший перечислил необходимую сумму, однако, по словам незнакомки, из-за технического сбоя платеж не прошел, поэтому следовало повторить финансовую операцию. В результате в течение последующих 30 минут молодой человек под различными предлогами перевел на счет неизвестных 13800 рублей, после чего злоумышленники перестали отвечать на телефонные звонки, а потерпевший обратился в полицию», - добавили в МВД по РМ.

Сейчас стражи порядка устанавливают личности преступников.