Полиция Саранска ищет мужчину в дубленке, укравшего два флакона туалетной воды

Сотрудники полиции Саранска продолжают искать мужчину, совершившего кражу из магазина.

По предварительным данным, указаны гражданин украл из магазина на улице Миронова два флакона туалетной воды.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, рост 170-175 см. Был одет: темная дубленка с меховым воротником, бордовый шарф, темные джинсы.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 76-08-80, 29-77-44 или 102