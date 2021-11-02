В Мордовии за четыре дня поймали 34 нетрезвых водителя

За два минувших месяца в Мордовии по вине нетрезвых водителей произошло 7 ДТП, в результате которых три человека погибли и семеро получили травмы. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

В регионе на постоянной основе проводятся рейды, направленные на выявление нетрезвых водителей. За четыре дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», которое проходило на территории республики с 5 по 8 марта, инспекторами ГИБДД было выявлено 34 нарушителя, находящихся за рулем в нетрезвом виде. На каждого из них был составлен административный протокол, в том числе на четырех граждан собран материал по ст. 264 прим.1 УК РФ.

Рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель» проводились во всех районах города, а также в районах республики. Усиленные наряды ДПС несли службу на самых оживленных участках автодорог, а также в местах, где чаще всего можно встретить нарушителей ПДД. Граждане к подобным проверкам относятся положительно. Автолюбители поясняют, что понимают всю важность данной проблемы, потому несколько минут, которые им приходится потратить на общение с полицейскими, не доставляют неудобств.

Госавтоинспекция Мордовии призывает граждан проявлять активную гражданскую позицию и сообщать все имеющиеся данные о каждом факте управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, в дежурную часть ГИБДД по телефону: 24-64-09 или 38-57-27.