В Мордовии иностранец обвиняется в совершении тяжких преступлений

В Мордовии перед судом предстанет иностранный гражданин. Его обвиняют в совершении убийства, а также в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Преступление было совершено в августе 2021 года. В поселке Чамзинка в административном здании, где проживали иностранные граждане, работающие на предприятии, было найдено тело мужчины. Еще один пострадавший был доставлен в больницу.

«Материалами уголовного дела установлено, что ножевые ранения потерпевшим в ходе ссоры причинил проживавший совместно с ними соотечественник. В ходе следствия вину в совершении инкриминированных преступлений обвиняемый признал полностью», - рассказали в пресс-службе СК по РМ.

Уголовное дело направлено в суд.