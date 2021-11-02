Сбербанк создаст в Мордовии более 200 рабочих мест

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов посетил новый контакт-центр Сбербанка — Центр заботы о клиентах. В обязанность специалистов Центра входит прием звонков от клиентов со всей России, консультирование по продуктам и услугам банка.

«Создание новых рабочих мест – одна из ключевых тем для нашей республики. В прошлом году в Мордовском отделении Сбербанка было открыто более 40 рабочих мест. В основном это должности специалистов по работе с клиентами в офисах банка в разных районах республики. В этом году прием новых сотрудников активно продолжается. До конца года мы планируем укомплектовать в новом контакт-центре 216 рабочих мест», - отметила управляющий Мордовским отделением Сбербанка Анна Салеева.

Глава Мордовии поговорил с сотрудниками Центра, которые сейчас проходят обучение.

«О вакансии я узнала на сайте поиска работы, - рассказала Елена Глазкова. – Я тут же оставила свое резюме. Через короткий промежуток времени мне позвонили и пригласили на собеседование. Затем я была принята в контакт-центр Сбербанка. У меня экономическое образование и немалый опыт – восемь лет я трудилась в «Актив-банке».

«Очень хорошо, что банковские специалисты, которые потеряли работу после закрытия двух банков в Мордовии, смогут перейти сюда», - сказал Артём Здунов.

Главе Мордовии показали, в каких условиях работают специалисты. Руководитель республики осмотрел рабочие места, кафетерий для сотрудников, оценил оснащение небольшого спортивного зала.

Также Глава Мордовии провел в офисе Сбербанка совещание, на котором обсуждалась работа финансовой организации в условиях сложившейся международной обстановки. Артем Здунов озвучил основные вопросы, которые Правительство РМ получает от жителей республики. Один из них – снятие наличных денег. Было отмечено, что сложностей по снятию наличности в рублях в кассах и банкоматах Сбербанка нет и не будет.

«В Сбербанке есть наличность в необходимом объеме. Все банкоматы оснащены достаточным количеством наличных денег. Мы можем выдать деньги как в кассе банка, так и через банкомат без проблем. Сбербанк повысил привлекательность вкладов. Банк поддерживает представителей малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут участвовать в действующих программах льготного кредитования. Розничным клиентам Сбербанка доступна программа реструктуризации кредитов», - подчеркнула управляющий Мордовским отделением Сбербанка Анна Салеева.