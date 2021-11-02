Житель Мордовии, поднявший руку на беременную сожительницу, отправится на обязательные работы

В Мордовии выслушал приговор 25-летний местный житель, который избил свою беременную девушку. Об обстоятельствах случившегося рассказали в пресс-службе МВД республики.

Поясняется, что пьяный мужчина назвал свою сожительницу, находящуюся на восьмом месяце беременности, плохой хозяйкой. Девушка в ответ упрекнула его в отсутствии работы, а также в растрате детских пособий на спиртное.

Словесная перепалка закончилась тем, что злоумышленник ударил сожительницу по ноге, а затем в живот.

«Свою вину в совершенном преступлении местный житель признал полностью. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных противоправных деяний в отношении своего брата и гражданской супруги, в отношении которой в 2020 году также было возбуждено уголовное дело за совершение умышленного причинения легкого вреда здоровью сожителю», - пояснили в МВД.

В ходе судебного заседания девушка попросила строго не наказывать молодого человека. В результате суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.

В настоящее время пара проживает совместно.