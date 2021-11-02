За сутки в Мордовии три человека умерли от COVID-19

Стало известно, что в Мордовии за сутки коронавирус был выявлен у 226 человек. 121 заболевший госпитализирован. Об этом рассказали в Оперативном штабе республики.

Также сообщается, что 630 пациентов успешно справились с болезнью и выписаны с выздоровлением. Трое заболевших, к сожалению, скончались.

По данным на 10 марта из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

1049 человек на стационарном лечении;

3016 человек под наблюдением дома.

Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе зафиксировано 62266 заболевших. 55786 человек выздоровели. 1296 человек умерли от коронавируса как основной причины.