За сутки в Мордовии три человека умерли от COVID-19

Стало известно, что в Мордовии за сутки коронавирус был выявлен у 226 человек. 121 заболевший госпитализирован. Об этом рассказали в Оперативном штабе республики.
Также сообщается, что 630 пациентов успешно справились с болезнью и выписаны с выздоровлением. Трое заболевших, к сожалению, скончались.
По данным на 10 марта из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе зафиксировано 62266 заболевших. 55786 человек выздоровели. 1296 человек умерли от коронавируса как основной причины.