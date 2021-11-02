Власти Мордовии: Дефицита продовольственных товаров в республике нет

В минувший четверг Глава Мордовии Артем Здунов провел заседание антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики республики. Участники обсуждали результаты мониторинга цен на социально значимые товары, наличие необходимых товаров на оптовых складах, вопросы контроля за ценообразованием и предпринимаемые меры для сдерживания цен на товары первой необходимости.

И. о. министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Алексей Грибанов рассказал об имеющихся в регионе запасах продовольственных товаров, а также возросшем спросе среди населения на продукты первой необходимости.

Директор ООО «Ромодановсахар» Александр Атласов подтвердил, что запасы сахара на предприятии могут обеспечить этим продуктом всю республику:

«Можем отгрузить любой объем, цены не завышаем!» - заявил производитель.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РМ Елена Юрченкова подчеркнула, что находится в постоянном взаимодействии с бизнес-сообществом региона, поступают предложения по оперативному реагированию на текущую ситуацию, которые обсуждаются.

Глава Мордовии напомнил о необходимости подготовки в кратчайшие сроки антикризисного плана с конкретными решениями по каждому из вопросов:

«В Минэкономики должен действовать штаб, мозговой центр, где вырабатывались бы решения по всем проблемным направлениям, учитывая разные позиции. Постоянно проводите встречи с бизнесом – это поможет найти новые пути и решения».

Кроме того, руководитель региона подчеркнул необходимость участия во всех федеральных проектах.

«Ни одна форма господдержки не должна пройти мимо тех, кто в ней сейчас нуждается», - сказал он. Мониторинг движения цен поручено вести и главам муниципальных районов Мордовии.

Заместитель Председателя Правительства республики Раиса Цыбизова сообщила, что дефицита продовольственных товаров в Мордовии нет, запасы регулярно восполняются. Ведется постоянный анализ отпускных цен на сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях перерабатывающей промышленности. Региону выделено финансирование на предоставление льготных кредитов производителям в размере 2,9 млрд рублей, в Минсельхоз РФ будет подан запрос на предоставление еще 8 млрд рублей.

«На поддержку молокоперерабатывающих предприятий будет направлено 41 млн. рублей средств господдержки. В марте федеральный Минсельхоз направит средства для предоставления субсидий на производства хлеба, где условием получения субсидии будет неповышение цены», - сообщила Раиса Цыбизова.

Она также подчеркнула необходимость поддержки системообразующих предприятий региона и внесла предложение о необходимости расширения ярмарочной торговли. Это предложение Глава Мордовии поддержал, отметив, что ярмарки – это эффективный инструмент сдерживания цен на продуктовую корзину.

Министр социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия Игорь Князьков доложил о ситуации на рынке труда в Мордовии и динамике уровня безработицы.

«В этом направлении необходимо работать предметнее: если есть угроза того, что люди останутся без работы, нужно предложить меры, которые мы можем предпринять на нашем уровне и предложить на федеральном, - сказал Артем Здунов, обратившись ко всем представителям кабмина. – Это касается каждого министра: нужны конкретные предложения по каждому направлению работы. Вырабатывайте их вместе с представителями бизнеса. В сегодняшней ситуации все должны выступать как эксперты – только так можно найти по-настоящему действенное решение возникающих проблем».

В заседании антикризисного штаба приняли участие члены регионального правительства, руководители Управления Федеральной антимонопольной службы по Мордовии, Регионального центра организации закупок и ряда других служб и ведомств, руководители ведущих предприятий перерабатывающей промышленности.